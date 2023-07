Nardi cambia squadra. Problemi di idoneità per Monè Italiano

La Primavera della Fiorentina sta muovendo i primi passi nel ritiro di Fiumalbo praticamente sull'appennino modenese.

Di questa squadra però non fanno parte, oltre a Lorenzo Chiesa, del quale abbiamo scritto a parte, anche altri giocatori.

Ci riferiamo in primis a Niccolò Nardi che passa al Livorno da svincolato. Nel gruppo non c'è neanche Monè Italiano che ha avuto un problema con l'idoneità sportiva e quindi non continuerà a giocare con la Fiorentina.