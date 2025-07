Durante l’ultima puntata della nostra trasmissione Hangover Viola, il giornalista Mario Tenerani ha affrontato l’argomento centrocampo della Fiorentina: “Bernabè mi piace molto, perché ha dei colpi importanti e ogni volta che lo vedo giocare mi lascia qualcosa. Vedo in lui la possibilità di migliorare ancora, è spagnolo e spagnoleggiante nel modo di giocare, quando ha la palla tra i piedi può sempre inventare qualcosa. Non voglio sembrare quello che si esalta per Bernabè, però mi piace davvero molto e spero che la Fiorentina possa prenderlo”.

“Beltran non è adatto al calcio italiano”

Su Beltran: “Dopo due anni non sono riuscito a formulare un giudizio definitivo, non posso dire che sia un giocatore modesto però non ha mai trovato il suo ruolo. Fa gol di rapina ma non è un centravanti, ci ho visto qualcosa ma probabilmente non è adatto al calcio italiano. Lo vedo carente fisicamente in un ruolo in cui, in Italia specialmente, bisognare fare a sportellate. Non ha fatto male, ma il suo rendimento non giustifica la spesa fatta dalla Fiorentina. Per Bernabè lo sacrificherei, a livello economico credo che ad oggi non valga più di 10 o 12 milioni”.

“Non accetto gli attacchi a Terracciano"

Infine sui portieri: “Mi arrabbio quando viene attaccato Terracciano, perché credo che a Firenze abbia fatto molto bene e vi garantisco che non ho trovato nessun ex portiere che mi abbia parlato male di lui. Mi rendo conto che non sia il massimo ed è chiaro che la lotta con De Gea è impari, ma Terracciano è un portiere affidabile e sarei felice per lui se andasse a Cremona. Per quanto riguarda Martinelli, secondo me dovrebbe andare a giocare. Se poi resta va bene, però bisogna avere il coraggio di fargli giocare la Conference e la Coppa Italia dall’inizio alla fine, anche in caso di arrivo in semifinale o finale. Se deve rimanere per giocare qualche partita contro squadre sconosciute, allora non serve a nulla”.