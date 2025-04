Domenica prossima il Parma verrà a giocare contro la Fiorentina al Franchi. E lo farà senza tifosi al seguito.

“Non prendiamo parte alla trasferta di Firenze”

I Boys, storico gruppo ultras gialloblu, ha deciso di non venire a Firenze per protesta: “Viviamo di valori e non è nel nostro essere lasciare indietro nessuno. Crediamo che il numero di biglietti concessi per il settore ospiti non sia sufficiente, per questo motivo abbiamo deciso di non prendere parte alla trasferta di Firenze. Invitiamo tutta la tifoseria, se in linea col nostro pensiero, a disertare insieme a noi la trasferta, a seguirci in questa decisione fatta per non lasciare indietro nessuno. Non è un obbligo".

“Niente pezze o stendardi per chi andrà”

E poi: “L’unica cosa che chiediamo è di rispettare la nostra decisione. A chiunque si rechi a Firenze chiediamo di non appendere pezze, striscioni e stendardi nella balconata, di non prendere iniziativa di tifo nel rispetto di chi il tifo a Parma lo porta vanti”.

“Assurdo che la Fiorentina…”

Infine: "Ci sembra assurdo che la Fiorentina rispetti le normative UEFA in Europa League (sarebbe in realtà Conference League ndr), arrivando ad una disponibilità di 1220 posti nel settore ospiti, mentre nel campionato nazionale aggiri la norma con la complicità e il supporto della lega calcio”.