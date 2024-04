Una targa per i 50 anni degli Ultras Viola, domani l'inaugurazione: i dettagli

In assenza di partite, con la Fiorentina che come sappiamo scenderà in campo solo nel pomeriggio di lunedì contro il Genoa, la giornata di domani segnerà un'altra tappa importante nella storia del tifo gigliato. Nel 2024 infatti cade il 50esimo compleanno degli Ultras Viola, con la Curva Fiesole e i tifosi della Fiorentina che hanno già avuto modo di festeggiare la ricorrenza allestendo lo scorso novembre anche una coreografia spettacolare prima della partita interna contro il Bologna. Coreografia che chiudeva una tre giornate di festeggiamenti.

Nelle partite precedenti contro Empoli e Cucaricki vennero infatti omaggiati i gruppi che hanno reso grande il nome di Firenze del mondo del tifo organizzato, Ultras Viola e Collettivo Autonomo Viola su tutti, e durante tutti i novanta minuti vennero esposti i vessilli storici presenti in Curva durante i 50 anni. Un’altra maxi coreografia era prevista per la partita di campionato contro la Juventus, ma gli ultras (che chiesero a gran voce anche il rinvio della partita) scelsero di posticiparla in segno di rispetto per le vittime dell'alluvione a Campi Bisenzio e per chi, in quelle ore, aveva perso tutto e stava spalando il fango dalle proprie abitazioni.

La stessa coreografia, come detto, fu poi “recuperata” nella partita contro il Bologna. Domani, come riportato da La Nazione, arriverà un'altra tappa importante. Sarà apposta una targa commemorativa per celebrare i cinquant'anni dalla nascita degli Ultras Viola sull'edificio dove nel 1973 si riunì per la prima volta il gruppo dei tifosi. La cerimonia, promossa dal Comune di Firenze, si svolgerà alle 14.30 in via Pisana, 86 rosso.