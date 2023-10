C'è lesione al bicipite femorale per un titolarissimo della Juventus. E in vista della Fiorentina...

Attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, la Juventus ha comunicato l'entità dell'infortunio subito da Danilo con la Nazionale brasiliana. Questo quanto si legge: "

Danilo, a seguito dell’infortunio occorso con la propria Nazionale, oggi è stato sottoposto presso il J|Medical a valutazioni cliniche e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica"

Sarano dunque da valutare le sue condizioni in vista della partita contro la Fiorentina, la seconda dopo la ripresa in programma al Franchi il 5 novembre. Lo stop dovrebbe essere di 20 giorni e dunque la partita contro i viola per lui è a rischio.