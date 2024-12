Corriere dello Sport-Stadio: Palladino nella storia per restarci

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolone stamani: “Edo te l'avevo detto”. Ovvero: “Cataldi mantiene la promessa fatta a Bove”. E ancora: “Fiorentina strepitosa: batte anche il Cagliari”.

Pagina 8

L'apertura è per: “Viola, ora e per sempre”. Sottotitolo: “Ottava vittoria di fila in A: la Fiorentina eguaglia il suo record del 1959/60. Un’impresa firmata da Cataldi. Ma il Cagliari se l’è giocata fino alla fine”. Di spalla il commento: “Palladino nella storia per restarci”.

Pagina 10

Qui troviamo: “Cataldi a Bove ”L’avevo detto eccoti il gol". E ancora: “La promessa di una rete al sette e la dedica. ”Edo ci ha scherzato: “impossibile”, non ha avuto fede". Di spalla: “Palladino: Otto vittorie? E chi ci avrebbe creduto”.