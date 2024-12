“Palladino ha dato delle certezze alla Fiorentina, come ad esempio la coppia di difensori centrali. Fino all’anno scorso, con Italiano, anche là dietro era una rotazione continua, adesso la coppia Comuzzo-Ranieri è titolare e giustamente non si tocca”. Questo il commento scritto stamani dal giornalista Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio.

Palladino e la sfida col suo predecessore

Poi ha aggiunto: “A proposito di Italiano, domenica la Fiorentina andrà a Bologna, Vincenzo ritroverà la squadra che ha portato a tre finali in tre anni, Palladino dovrà misurarsi col suo predecessore e con una squadra che contro la Juve ha dimostrato di stare bene, molto bene”.

“Battere Italiano per spingersi più in là nella storia”

Dopo aver eguagliato il primato di otto vittorie consecutive, questa Fiorentina potrebbe centrare un record in solitaria: “Per spingersi ancora più in là nella storia - conclude Polverosi - per fissare il record in solitaria in questo primo secolo di vita della squadra col giglio, Palladino deve battere Italiano. Sarebbero nove vittorie di fila, ma l’ex mica ci sta”.