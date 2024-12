E la Fiorentina fece filOTTO: il record eguagliato da Palladino che lo immette nella storia Viola

L’unico ad aver ottenuto più vittorie di seguito in Serie A, nella storia della Fiorentina, era stato Luis Carniglia, nella stagione 1959-1960. Ma adesso non è più l'unico.

Il filOTTO della Fiorentina

La Fiorentina dell’allenatore argentino vinse dalla 18ª alla 25ª giornata, battendo Udinese, Napoli, Bologna, Roma, Inter, Atalanta, Juventus e Palermo. Oggi, 8 dicembre 2024, Raffaele Palladino è entrato nella storia, eguagliando il suddetto record. Le vittime del tecnico gigliato sono state: Milan, Lecce, Roma, Genoa, Torino, Verona, Como e Cagliari.

Record storico eguagliato da Palladino

Nel mezzo, altri successi in Conference League, ma anche il malore di Bove, con la gara rinviata contro l'Inter che comunque non viene conteggiata in questo speciale traguardo. Insomma, oggi Raffaele Palladino è entrato di diritto nella storia della Fiorentina, battendo il Cagliari per 1-0 (rete di Cataldi).