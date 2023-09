Niente rientro in Italia per il Papu Gomez: "Trattiamo un imminente ritorno in campo ma non riguarda la Serie A"

Uno svincolato di lusso ha richieste in Serie A e poteva diventare una suggestione anche per il pacchetto esterni della Fiorentina. Non sarà però ritorno in Italia per Alejandro Gomez, reduce da un'esperienza al Siviglia. Il Papu non aggiungerà un'altra parentesi in Italia dopo quelle vissute con le maglie di Catania e Atalanta. Gomez è stato trattato dalla Fiorentina a lungo negli anni passati, ma non vestirà la maglia viola.

A rivelarlo è l'agente dell'argentino Giuseppe Riso, ai microfoni di Tag24: "Stiamo trattando per un suo imminente ritorno in campo, ma per avere notizie certe bisognerà aspettare una settimana. Non riguarda il campionato italiano, bensì delle piste estere. Messico? No. Devo prima risolvere delle cose e ci vorrà ancora del tempo, poi saprete tutto".