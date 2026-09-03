Tredici acquisti...e monte ingaggi abbattuto. Il netto taglio praticato dalla Fiorentina

Non solo tredici nuovi acquisti, l'ultima campagna acquisti-cessioni ha portato in dote alla Fiorentina una netta riduzione del monte ingaggi praticata da Paratici, operazione che era tra l'altro necessaria perché i viola erano stati sanzionati con una multa da 6 milioni di euro dalla UEFA, per aver sforato il rapporto fra ricavi e costi.

25 milioni in meno

Secondo quanto riportato da La Repubblica, i viola sono passati da un monte ingaggi complessivo lordo non troppo lontano dai cento milioni agli attuali 75 complessivi.

Via giocatori da ingaggi pesanti

Per capire meglio, Atta, operazione economica più importante, prenderà 1,3 milioni netti, mentre sono andati via giocatori come Kean che prendeva tra i 5 e i 6 milioni, ma anche Mandragora e Gosens che avevano ingaggi pesanti.

Una rivoluzione viola che quindi si è completata anche da questo punto di vista.