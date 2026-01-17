Marotta: "Commisso aveva capito che lo sport si basa anche sulla costruzione di infrastrutture. Uno degli ultimi mecenati"

Una breve battuta anche da parte di Beppe Marotta, presidente e Ad interista, che ha voluto salutare così Rocco Commisso a Radio Bruno:

“Purtroppo ci sono stati tanti incidenti strani in questi anni però la Fiorentina supererà anche questa, come ha fatto in precedenza. Permettetemi di esprimere le condoglianze per mancanza di una persona di spessore umano come Commisso, la sua assenza si sentirà. Ha rappresentato una delle ultime figure del mecenatismo. Bisogna apprezzarne le doti di umanità, il fatto di essere innamorato della sua Italia ha svolto un ruolo importante e dato segni tangibili della sua presenza a Firenze, allestendo sempre squadre competitive. Avviando un percorso per la costruzione di infrastrutture importanti.

Il Viola Park? Commisso aveva capito che lo sport si basa soprattutto sulla costruzione di infrastrutture, altrimenti il percorso è limitato”.