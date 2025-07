Prima il centrocampista fisico, poi un regista. Pradè continua a seguire due play per la mediana viola, ma attenzione al possibile nome a sorpresa

la Fiorentina si sta muovendo soprattutto per rinforzare il reparto di centrocampo. In questo momento il radar viola si sta concentrando su mediani con qualità fisiche come Sohm e Kessiè, ma non è escluso un innesto di qualità.

Il centro del gioco viola

Come riporta il Corriere dello Sport, Pradè rimane vigile alla ricerca di un centrocampista che possa divenire il cervello della squadra di Stefano Pioli. Un giocatore in grado di controllare i ritmi del gioco e distribuire il pallone in modo da consentire al tecnico più soluzioni nel segno dell’imprevedibilità.

I nomi ancora in cima alla lista secondo il Corriere rimangono Asllani e Larsson. Il primo costa sui 18-20 milioni, ma più ci si avvicina alla fine del mercato e più il prezzo potrebbe scendere data la necessità di vendere dell'Inter. Larsson costa ancora di più, circa venticinque milioni. Per il talento del' l’Eintracht Francoforte la concorrenza è folta e se la Fiorentina volesse davvero affondare il colpo dovrebbe trovare extra-budget da destinare all'acquisto del giovane svedese. Molto probabile che Pradè stia dunque lavorando sottotraccia e che il nome buono per il regista non sia ancora uscito