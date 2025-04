L'incredibile correlazione tra il Betis e il Papa e una coincidenza che la Fiorentina vorrà evitare a tutti i costi

Proclamato il lutto nazionale in Italia, così come in Spagna, per la morte di Papa Francesco. Sia la Fiorentina che il Betis avrebbero dovuto giocare oggi nei rispettivi campionati, ma mentre la partita dei viola è stata rinviata, la Liga spagnola non ha optato per nessuno slittamento, e quindi il Betis giocherà come da calendario. Non solo il cattolicesimo: c'è un'incredibile coincidenza che lega gli andalusi al Vaticano.

Oltre ad un campionato vinto nel 1934, il palmares del Betis conta “solo” 3 Coppe del Re (la coppa nazionale spagnola): come fanno notare in Spagna, però, ogni anno in cui i biancoverdi hanno vinto il trofeo, ha visto anche… la morte di un Papa. Accadde per la prima, nel 1977, quando morì Papa Paolo VI; poi nel 2005, per la seconda Coppa, quando invece a passare a miglior vita fu Papa Wojtyla. Nell'anno della terza Coppa, quella del 2022, morì invece Papa Benedetto XVI (Papa emerito, in quanto rifiutò l'incarico nel 2013). Vista la notizia del giorno, e presa coscienza che l'unica competizione rimasta al Betis sia la Conference League, speriamo che sia solo una coincidenza macabra e che non si riveli veritiera.