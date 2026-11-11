Serena: "Fiorentina? Non bastano due o tre partite buone e poi tornare in letargo. Tanti gol subiti, Vanoli deve mettere una pezza"

L'ex difensore della Fiorentina Michele Serena è intervenuto a Toscana TV per commentare l'attualità della Fiorentina dopo il 2-2 contro la Juventus: “Solitamente pareggiare la partita con la Juventus non sarebbe mica brutto, ma penso che la Fiorentina potesse portare a casa il punteggio pieno. C'è stata qualche distrazione di troppo ed è uscito questo pareggio. In questo momento la Juventus è vulnerabile con tanti assenti e infortunati. Con le qualità della Fiorentina si poteva portare a casa un punteggio pieno ma tutto sommato va bene anche un punto contro una Juventus mediocre in questo momento. Cosa manca alla Fiorentina? Io faccio l'allenatore di professione. Serve dare continuità alle prestazioni, non è abbastanza fare due o tre partite buone e poi tornare in letargo. Manca questo, bisogna inanellare una serie di partite ad alto livello per rendere al massimo altrimenti si è dei giocatori mediocri”

Su Paratici e Vanoli

Sul ds viola Paratici e il tecnico Vanoli si è espresso così: "Paratici ha dimostrato carattere e personalità, non so quanti al suo posto avrebbero fatto questa mossa di riprendere Vanoli dopo due mesi dalla mancata conferma. Mi aspettavo una continuità diversa di risultati e per questo la Fiorentina è ancora nelle sabbie mobili della classifica. Ero tra quelli che si aspettavano qualcosa di diverso dopo l'esperienza della passata stagione. Le responsabilità sono al 60% della squadra, 20% dello staff tecnico e 20% della società. Mi aspetterei un rendimento diverso dei ragazzi che scendono in campo".

Sulla difesa

E sulla fase difensiva della Fiorentina ha dichiarato: "Sono troppi i gol subiti, serve che Vanoli ci metta una pezza. Pongracic e Ranieri sarebbe la coppia dell'anno scorso. Prendere cosi tanti gol non è colpa solo dei difensori che scendono in campo, ci vuole equilibrio in tutta la squadra. Le ultime scelte con Brescianini e Ndour e Fagioli play non dispiacevano e davano un po' di fisicità che era mancata nelle ultime gare. Non punterei il dito sui singoli ma sull'equilibrio. Quando hanno preso Dragusin ero felice perché lo reputo un ottimo calciatore. Sta mancando questo piglio di leadership della difesa che mi sarei aspettato da lui ma in questo scorcio di campionato non sta mettendo in pratica. De Gea? In questa prima parte di stagione ha commesso degli errori. Per il suo passato che ha non credo vada messo in discussione. Non credo che sia un problema De Gea per la Fiorentina, il valore del portiere io lo riconosco anche adesso".