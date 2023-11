Corriere dello Sport-Stadio: Una tassa blocca la crescita

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, troviamo: “Fiorentina, i nodi della difesa. Quarta e Mina tornano soltanto a ridosso della sfida di sabato con il Milan. E Ranieri mancherà per squalifica”. L'approfondimento in basso a pagina 14: “Centrali, un problema a San Siro”.

In alto, invece: “Fiorentina, una tassa blocca la crescita”. Sottotitolo: “Tra le prime dieci della A è quella con il più basso numero di clean sheet. Juve e Inter, invece, ne hanno 8 su 12 partite”. A pagina 15, un articolo sul mercato di gennaio: “Tre sessioni senza colpi. Ora la Viola cambia passo”.