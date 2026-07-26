Niente da fare, Fiorentina: Comotto e Camarda si legano al Milan con due lunghi contratti

Doppia ufficialità quest'oggi in casa Milan, con il club rossonero che ha annunciato i rinnovi di contratto di Christian Comotto e Francesco Camarda fino al 2031, con un'ulteriore opzione per la stagione successiva, confermando di fatto l'incedibilità di quelli che sono ritenuti i prospetti più interessanti del settore giovanile rossonero.

Il commento di Cardinale

Queste le parole di Jerry Cardinale, proprietario dei rossoneri: "Daremo priorità ai giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile e li accompagneremo nel loro percorso di crescita, valorizzandone al massimo il potenziale affinché contribuiscano ai successi della squadra sul campo. Entrambi rappresentano il meglio del Milan, sia Camarda che Comotto sono l'emblema di ciò che significa essere rossoneri: giochiamo per vincere e loro sono dei vincenti".

Niente da fare per la Fiorentina

Su entrambi i giocatori si era palesato l'interesse della Fiorentina, con Paratici che aveva cercato di frapporsi tra il Milan e Comotto durante le trattative per il rinnovo del contratto, mentre su Camarda erano state chieste informazioni durante i primi giorni di mercato.