Benedetto Ferrara: "Il momento magico di Ronaldo Mandragora, il vero vice Kean. Palladino ha trovato il piano B"

Il giornalista Benedetto Ferrara ha scritto sulle pagine de La Nazione il suo consueto editoriale in cui ha analizzato la vittoria per 2-1 della Fiorentina contro l'Empoli.

Il gioco senza Kean

"Sei punti senza Moise non sono poca cosa - scrive Ferrara - Anzi. Palladino ha trovato il piano b: senza Kean non si gioca come se ci fosse Kean. Certi errori di filosofia calcistica è bene non ripeterli e per un tempo, appunto, Gud & Co. hanno cercato idee alternative".

Il momento di Mandragora

Ferrara prosegue esaltando il periodo di forma di Mandragora "E poi c'è il momento magico di Ronaldo Mandragora. Si, non è un refuso. Ma che gol ha fatto il vero vice Kean. Pazzesco. E questa è la riscossa di quello che potremmo definire il ragazzo qualunque, non perché non abbia qualità ma perché per i modi da bravo ragazzo non è uno che si prende i titoloni. E invece da un bel po' Mandrake i titoli se li merita tutti. Gol, assist e prodezze".