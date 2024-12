Il Nottingham Forest di Milenkovic batte anche il Tottenham e vola al terzo posto in Premier League

Continua la grande stagione del Nottingham Forest di Milenkovic, che anche questo pomeriggio si conferma una delle sorprese di questa stagione in Premier League. Il Forest oggi era atteso all’esame casalingo contro il Tottenham: vincere avrebbe allungato a 4 la striscia di vittorie consecutive e continuare la rincorsa al sogno europeo. La risposta degli uomini di Nuno Espirito Santos è stata all’altezza della sfida.

Il Nottingham continua la sua rincorsa europea, Milenkovic tra la sorprese della Premier League

I padroni di casa al novantesimo riescono ad imporsi per 1-0 e con i tre punti conquistati, in attesa dell’Arsenal, salgono al terzo posto in classifica a -1 dal Chelsea e a -5 dal Liverpool capolista. A decidere la partita una rete di Elanga al 28’ del primo tempo. Grande prova ancora una volta dell’ex difensore della Fiorentina Nikola Milnekovic, anche oggi tra i migliori in campo, e candidato ad essere anche lui una sorpresa di questa edizione della Premier League. Il sogno continuerà domenica prossima a Goodison Park contro l’Everton.