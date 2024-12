"Thiago Motta ha ancora qualche nodo da sciogliere in vista della Fiorentina. Domani test decisivo per tre giocatori in casa Juventus, e Koopmeiners..."

Questo pomeriggio SkySport ha cercato di fare il punto in casa Juventus, dopo la ripresa degli allenamenti. Giovanni Guardalà, inviato all’esterno della Continassa, ha sottolineato come per il tecnico dei bianconeri Thiago Motta ci sia ancora qualche nodo da sciogliere in vita della sfida di domenica contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"Le situazioni di Koopmeiners e Douglas Luiz? E aggiungerei di Danilo, che dei tre è quello che non ha avuto problemi muscolare, ma una leggera distorisione alla caviglia che poi non gli ha consentito di partecipare alla trasferta di Monza. Per tutti e tre diciamo che domani sarà l'esame decisivo, perchè oggi si sono allenati ancora a parte, quindi c'è ottimismo, ma ancora non ci sono certezze. Domani, se si alleneranno in gruppo, verrà sciolto l'ultimo dubbio riguardo la presenza dei tre”.

“Thiago Motta potrebbe decidere di risparmiare Koopmeiners”

Ha poi aggiunto: “Poi vedremo cosa deciderà Thiago Motta, perchè magari potrebbe anche decidere di portarli in panchina per non rischiare, visto che a centrocampo ci sono diverse alternative. Potrebbe decidere di lasciare in panchina Koopmeiners e averlo al 100% poi in un mese di gennaio ricchissimo di scontri diretti”.

“Nico e Vlahovic saranno osservati speciali”

Ha poi concluso: "Quando c’è Juventus-Fiorentina pensi a Vlahović e Nico Gonzalez. Il primo è sempre al centro di discussioni anche dopo la rabbia di Monza dove ha giocato male. Nico Gonzalez è mancato tanto alla Juventus e nelle ultime partite è andato in gol. Quindi questi due giocatori sono certamente al centro dell’attenzione per il match ma serve una prestazione di squadra".