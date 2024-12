Un titolare di Motta lavora ancora a parte, ma dovrebbe esserci per la sfida tra Juventus e Fiorentina: i dettagli

La Juventus è tornata in campo questa mattina dopo i due giorni di riposo concessi da Thiago Motta per le festività natalizie. I bianconeri hanno ripreso la preparazione verso il big match di domenica contro la Fiorentina, in programma all’Allianz Stadium alle ore 18.00.

Come appreso da Juventusnews24.com, oggi l'olandese Teun Koopmeiners ha svolto un allenamento differenziato, lavorando a parte con Danilo e Douglas Luiz. Filtra però un discreto ottimismo per il suo recupero per Juventus–Fiorentina. Il calciatore ex Atalanta si era fermato a fine primo tempo nella sfida col Monza, venendo sostituito all'intervallo. Gli esami hanno però escluso lesioni per il calciatore, che punta a recuperare totalmente in vista della gara di domenica sera.