Il nome di Sebastien Frey, insieme a quelli di Cesare Prandelli e Adrian Mutu, è uscito questa mattina nell'ottica di un team di storici calciatori viola che, insieme, potrebbero voler salvare la Fiorentina. Proprio l'ex portierone francese, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un post che lo ritrae con la maglia viola e la fascia al braccio, ai tempi della Champions nella stagione 2009/10, e delle parole fortemente significative a corredo.

“Chi non se la sente si faccia da parte”

“Indossare la maglia della FIORENTINA - scrive Frey - è un privilegio! Rappresentare la città di FIRENZE deve essere un onore! Chi in questo momento non se la sente di rappresentare tutto ciò si può fare da parte. Unità e senso d'appartenenza sono le chiavi! La Fiorentina non può e non deve andare in Serie B! Forza ragazzi".