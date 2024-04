Mandragora torna, Nzola ancora in dubbio. Commisso farà di tutto per esserci, in un finale di stagione da passare al fianco dei suoi ragazzi

Arrivano novità dal Viola Park in vista della semifinale di Conference League contro il Club Brugge. Dopo la vittoria contro il Sassuolo il morale del gruppo è alto e tutti sono pronti alla partita più importante della stagione fino ad oggi.

Chi ha riposato contro i neroverdi giocherà probabilmente in Conference, con i migliori che torneranno titolari. Tornerà anche Mandragora, che si è rivisto in gruppo. C'è anche Nzola, ma la sua convocazione rimane a rischio. Così come la Fiorentina farà di tutto per affrontare al meglio la gara, anche Commisso farà di tutto per essere al fianco dei suoi ragazzi. Il presidente viola vuole essere presente in questo finale di stagione a Firenze.