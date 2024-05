Il noto giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Newssuperscommesse.it riguardo al tema del futuro allenatore della Fiorentina. Ecco cosa ha detto.

‘La Fiorentina vuole diventare una nuova Atalanta, sfruttando il vivaio’

“Credo che Aquilani sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Non so se ripeterà l’impatto positivo di De Rossi alla Roma, perchè il tecnico giallorosso ha sfruttato la magia del fatto che la squadra non voleva più Mourinho; non lo voleva più nessuno, anche al di fuori dello spogliatoio. Ed in più ha il fascino di essere una grande bandiera a Roma. Aquilani, però, ha il vantaggio di conoscere tanti ragazzi Primavera o ex Primavera sui quali vuole puntare la Fiorentina. Basta pensare a Bianco o ai giovani in prestito alla Ternana. Col Viola Park, la Fiorentina vuole diventare una nuova Atalanta, sfruttando appunto i giovani del proprio vivaio. D’altronde, coltivare i talenti fatti in casa è il futuro del calcio”.

‘La certezza è che Italiano lascerà Firenze, varie opzioni per il suo futuro’

“Italiano al Napoli? So che ha parlato con diverse società, ma non ha ancora indirizzato la sua scelta in maniera definitiva. Ha detto a tutti di risentirsi dopo questa semifinale europea, perché non vuole perdere neanche un minimo delle energie da spendere per il presente. Napoli è una pista buona, non dimentichiamoci poi quella di Bologna o tante piazze estere. Non ha neanche lui una preferita in questo momento. Posso dirvi con certezza, invece, che da quel 16 marzo ha comunicato a tutti alla Fiorentina, compreso Commisso, che non resterà a Firenze”.