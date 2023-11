L'intermediario di mercato e esperto di calcio argentino Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio di uno dei nomi sudamericani che circola in ottica Fiorentina. Queste le sue parole su Pedro de la Vega:

“Lui è un giocatore che 4 anni fa faceva parlare tutto il mondo. Giocava con Denis, aveva tutti gli occhi addosso. Riuscii anche ad avere un mandato del Milan per lui, poi non se ne fece di nulla. Poi purtroppo si è un pochino perso, avendo trovato allenatori che gli hanno dato poco spazio e un infortunio grave al ginocchio. Poi l'anno scorso è tornato bene in campo. Lo paragono a un Chiesa meno potente, ma più bravo nel dribbling e nella corsa esplosiva. Il suo è un profilo che sarei curioso di vedere da noi”