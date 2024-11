"Il River sta pensando a un doppio ritorno dalla Fiorentina"

Come scrive il giornalista German García Grova sul portale Bolavip, il River Plate starebbe pensando ad alcuni colpi da mettere a segno nelle prossime finestre di mercato. A guidare le operazioni del Millonario adeso c'è Marcelo Gallardo, che vorrebbe tentare il doppio colpo di ritorno dalla Fiorentina.

Gli obiettivi sono Lucas Martinez Quarta e Lucas Beltran, arrivati a Firenze proprio dal River Plate. Per il difensore qualcosa si era già mosso negli scorsi mesi dal Sudamerica ma, nonostante le non ottime prestazioni, difficile che la società viola se ne privi a metà stagione, viste anche le tante competizioni da disputare.

Per quanto riguarda Beltran, invece, si parla di un possibile prestito che permetterebbe all'argentino di giocare con il River la prima Coppa del Mondo per club che si disputerà negli Stati Uniti nel 2025. Anche in questo caso, però, oltre a non esserci alcun contatto in corso, è difficile che la Fiorentina possa pensare a una cessione vista anche l'utilità del giocatore, rivelatosi fondamentale con l'assenza di Gudmundsson.