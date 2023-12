L'ex viola Gaetano D'Agostino ha parlato anche di Fiorentina a TMW Radio: “E' vero, a Italiano manca un attaccante di peso, uno di quelli spietati all'interno dell'area di rigore. Alla lunga la Fiorentina può sicuramente pagare l'assenza di un vero bomber. Però io guardo l'altra faccia della medaglia, e cioè che la squadra viola è sesta in classifica nonostante tutto. Quindi perché non ambire anche a qualcosa in più dell'Europa League? Italiano è un allenatore ambizioso, secondo me un pensierino alla Champions lo sta facendo”.