Due partite a prezzo scontato: la promozione della Fiorentina per Lecce e Juventus

Novità per i tifosi della Fiorentina. La società viola ha infatti comunicato la possibilità di acquistare un pacchetto di due gare valido per le prossime due partite casalinghe contro Lecce e Juventus, in Serie A. L'offerta prevede ovviamente un prezzo vantaggio rispetto all'acquisto dei singoli biglietti.

Le modalità

Sarà possibile acquistare il pack dalle ore 15 di oggi fino alle ore 15 di domenica 2 novembre, o fino a esaurimento posti. Le gare sono in programma domenica 2 novembre alle 15 contro il Lecce e sabato 22 novembre alle 18 contro la Juventus. Per l'acquisto è necessario possedere la InViola Premium Card.