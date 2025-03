Alla fine l'intesa giusta potrebbe essere trovata tutta sul fronte femminile, dopo anni di scontri più o meno accesi tra l'ex sindaco Nardella e Rocco Commisso. La questione Franchi, con i lavori ormai avviati da mesi, deve essere risolta con il completamento dei finanziamenti alle varie opere in ponte. E come sottolinea La Nazione, in un pezzo di approfondimento sui fronti tesi e ora alleggeriti dalla dalla nuova Sindaca Sara Funaro, è stata proprio lei a rapportarsi con Catherine Commisso, moglie del patron viola e sempre più centrale nelle questioni di casa Fiorentina.

L'intesa mette sul piatto tra i 50 e i 100 milioni, che sarebbero determinanti per portare a termine, anche in tempi più brevi, l'opera. L'elemento di scambio sarebbe il famoso ‘total control’, citato dalle primissime battute in città da parte del presidente. Un elemento su cui negli anni precedenti si era respirata una certe freddezza.