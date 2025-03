Questione di... minuti: il diritto sta per diventare obbligo e Gosens si candida ad essere il primo riscatto della Fiorentina la prossima estate

Ormai pare davvero questione di formalità e di pochi minuti, quelli che servono a Robin Gosens per raggiungere matematicamente il 50% di presenze stagionali, il traguardo minimo dopo il quale la Fiorentina potrà e dovrà sborsare i 7 milioni previsti per il riscatto all'Union Berlino. Come scrive La Nazione, non ci sarà nemmeno da discutere o trattare con i tedeschi per rendere definitivo il passaggio in viola dell'esterno classe '94.