Gli attaccanti della Fiorentina Nicolas Gonzalez e Lucas Beltran sono stati convocati da Lionel Scaloni con la Nazionale Argentina. Lo stesso commissario tecnico albiceleste ha parlato del numero 9 viola (alla sua prima convocazione) in conferenza stampa: “Seguivamo Beltran da tempo, eravamo in contatto con lo staff del River. Ciò che più mi piace di lui è la sua mentalità: ha tanta voglia di imparare”.

E aggiunge: “Adesso Beltran gioca in un campionato molto importante e colleziona minuti. Il suo passaggio alla Fiorentina lo vedo come una cosa positiva: ha cambiato squadra per migliorarsi. Quando i calciatori vengono qui, però, devono togliersi la maglia del club e concentrarsi solo sulla Nazionale”.