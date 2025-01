A inizio gennaio era forse l'operazione più semplice ma improvvisamente Pablo Marì, e in generale l'obiettivo difensore, non sembra essere più prioritario per la Fiorentina. La Nazione ipotizza che qualcosa potrebbe andare in scena ma solo nei prossimi giorni, con lo spagnolo che resta in attesa a Monza. Prima la società viola deve decidere di chi liberarsi tra Moreno, Valentini e Pongracic, in ogni caso in prestito.