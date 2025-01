Pradè è già pronto a chiamare Parma e il classico colpo da 15 milioni della Fiorentina è dietro l'angolo

Alla ricerca disperata di un esterno sinistro che offra più di Ikoné e, se il trend non cambierà, anche di Colpani, la Fiorentina è pronta a orientarsi su una realtà di Serie A come Dennis Man. Il rumeno è l'alternativa “facile” a Luiz Henrique perché con il Parma un'intesa si può trovare in tempi rapidi e già ora, secondo il Corriere dello Sport, è comunque dietro l'angolo: il classe ‘98 è prendibile per una cifra sui 15 milioni, bonus più, bonus meno. Una volta svanita l’illusione Luiz Henrique, Pradè è pronto a chiamare Parma per accelerare le manovre.