Un (momentaneo) pareggio giudiziario e una fumata grigia sulla questione settore ospiti al Franchi

Come scritto nella giornata di ieri, dopo il ricorso cautelare d’urgenza presentato dalla Fiorentina al tribunale civile con la richiesta di bloccare i lavori dello stadio Artemio Franchi, il club e il Comune si sono visti per la prima volta di fronte a un giudice. Momentaneo pareggio, con la giudice Pasqualina Principale che si è espressa per un rinvio della decisione finale alle prossime settimane.

Come riporta La Nazione, ieri la Fiorentina ha ribadito la necessità di ottenere garanzie sulle coperture finanziarie per il completamento dell’intero progetto, oltre a una data precisa di fine dei lavori e alcune previsioni sul dopo 30 giugno 2025, ovvero il giorno in cui la convenzione siglata tra club e Comune si esaurisce.

Firme e accordi ufficiale hanno invece fatto da protagonisti nell’arringa degli avvocati del Comune. La linea è quella mantenuta pubblicamente in queste settimane: il Comune ha fatto quello che è previsto negli accordi sottoscritti, punto. La palla passa ora al giudice.

Intanto dal Cosp (Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica) di ieri, intanto, è uscita una fumata grigia. I vertici delle forze dell’ordine, la prefetta e i rappresentati dell’amministrazione comunale hanno deciso di rinviare a data da destinarsi la decisione sull’area del settore ospiti (sicurezza, capienza e quant’altro).

Se nelle scorse riunioni non era previsto alcuno spostamento per il settore, la cosa più probabile è che i tifosi ospiti non saranno vicino alla Curva Ferrovia, dove ci saranno tutti i gruppi organizzati della Fiesole. Servirà un piano per lo spostamento. Questioni che dovranno essere discusse nelle prossime settimane dal Gruppo operativo sicurezza (Gos), formato da tecnici delle varie forze dell’ordine e della prefettura.