Palladino chiama, Colpani risponde: il trequartista si avvicina alla Fiorentina, che deve trovare con il Monza la quadra economica

Andrea Colpani si avvicina sensibilmente alla Fiorentina. L'obiettivo dei viola per la trequarti è noto da tempo, con Palladino che fin dal suo arrivo a Firenze ha chiesto uno sforzo per arrivare al suo pupillo che aveva in Brianza negli scorsi mesi.

E gli sforzi sembrano dare frutti, con il giocatore che ha già aperto a un possibile trasferimento in Toscana. L'idea iniziale del Monza era una cessione a titolo definitivo, con la Fiorentina che in prima battuta ha chiesto un prestito con diritto di riscatto, subito rifiutato.

La quadra allora si potrebbe trovare con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Monza lo valuta tra i 15 e i 18 milioni ed è più o meno questa la cifra che i viola dovrebbero sborsare per strapparlo a Galliani. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.