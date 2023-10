Mancano i gol dalle punte, ma la Fiorentina è molto efficace. Il dato che vede la Viola terza in Europa

La Fiorentina non riesce ancora a trovare nei suoi centravanti una certezza. Eppure la squadra è comunque migliorata molto sul piano realizzativo; lo conferma una speciale statistica, che vede la Viola come terza in Europa.

Come raccolto da StatsPerform, da inizio stagione la Fiorentina ha una percentuale di efficacia (rapporto conclusioni effettuate-gol) pari al 19,7%. Nei cinque migliori campionati europei, soltanto Atletico Madrid e Stoccarda hanno fatto meglio della squadra di Italiano in questo avvio; subito dopo, Lipsia e Newcastle.

Di seguito, il dato: