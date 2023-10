L'uomo in più per inseguire i sogni d'Europa. Dopo quasi due anni, adesso deve essere il momento di Ikoné

Con 17 punti e 18 gol nelle prime otto giornate, la Fiorentina può vantare un'ottima partenza in campionato. Sorprende il fatto che manchino ancora le reti dei centravanti, ma tanti giocatori riescono ad emergere per le prestazioni. Jonathan Ikoné, nei soli 176 minuti per ora giocati in stagione, è uno di questi.

La Gazzetta dello Sport analizza il buon impatto del francese, soprattutto nelle ultime due gare contro Ferencvaros e Napoli. Italiano non ha mai smesso di credere nel francese, che però in quasi due anni non è mai riuscito a raggiungere i livelli di Lilla. Troppa discontinuità e poca incisività: adesso, invece, è il momento giusto per invertire la rotta. Già dalla sfida contro l'Empoli, visto che con ogni probabilità è l'unico esterno con il posto da titolare garantito.