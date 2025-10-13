Allegri impreca per un altro dei suoi in vista della Fiorentina, Deschamps: “Rabiot ha preso un colpo al polpaccio…”

Sono tante le incognite che ha lasciato questa pausa Nazionali, soprattutto in vista di Milan-Fiorentina di domenica sera e da ambo le parti. Sul fronte viola sappiamo bene che Kean sarà incerto fino a ridosso del match e lo stesso potrebbe toccare a Pongracic. Lato Milan invece, problemi alla caviglia sia per Pulisic che per Estupinan ma occhio anche alle condizioni di Adrien Rabiot.

Il ct francese Deschamps ha svelato che il centrocampista non si sta allenando e potrebbe saltare la sfida contro l'Islanda di Gudmundsson domani sera: "Non si è allenato per precauzione. Ha ricevuto un colpo al polpaccio e dobbiamo dargli ancora un po’ di tempo".