La Fiorentina al palo, ma la nuova Fiesole va molto più veloce della squadra FOTO FN

La Fiorentina resta al palo purtroppo. Tre partite giocate in casa e tre sconfitte per la squadra allenata da Stefano Pioli.

Accelerazione

Lo stadio intorno invece si evolve. Dopo le polemiche estive, c'è stata un'accelerazione nei lavori, nonostante gli stop and go determinati dagli impegni interni della squadra.

Gli scalini della Fiesole

In particolare sta cominciando a prendere forma la nuova Curva Fiesole, che sarà a ridosso del campo da gioco e anche coperta. Si vedono gli scalini che comporranno le prime file e su gran parte della larghezza del settore. Anche in Maratona sono stati fatti passi in avanti, mentre resta il ponte tutto intorno alla Torre e da quel punto di vista non si sono ravvisati miglioramenti.