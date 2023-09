Ancora un passo falso per la Lazio di Sarri, è solo pari all'Olimpico contro un bel Monza. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finito anche il terzo anticipo di questo sabato di Serie A, con la sfida tra Lazio e Monza all'Olimpico terminata in pareggio.



Ad aprire le danze un rigore per i padroni di casa con il solito Immobile, dopo un fallo subito in area da Zaccagni al 12'. Il Monza però ci prova e sfiora più volte il pareggio, prima di trovarlo al 36' con Gagliardini. Il secondo tempo si mantiene in sostanziale equilibrio, con Immobile che va vicino alla doppietta personale colpendo una traversa. Finisce così 1-1, con la squadra di Sarri che continua a faticare a trovare continuità in campionato.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 12, Milan 12, Lecce 11, Juventus 10, Frosinone 8, Napoli 7, Fiorentina 7, Torino 7, Verona 7, Atalanta 6, Sassuolo 6, Bologna 5, Genoa 4, Monza 5, Roma 4, Lazio 4, Udinese 3, Salernitana 3, Cagliari 2, Empoli 0.