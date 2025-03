Kean: "Dobbiamo dimostrare che ci siamo per passare il turno. Voglio continuare a dare una mano a Firenze che mi sta dando tanto"

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato a Sky Sport prima della gara di Conference League: "Oggi siamo qua per fare un'ottima prestazione. Abbiamo lavorato tanto per fare bene. Non vedo l'ora di entrare in campo e dare una gioia ai tifosi. Ad Atene nella ripresa abbiamo giocato meglio rispetto al primo. Oggi dobbiamo dimostrare che ci siamo e siamo qua per passare il turno".

"Vogliamo dimostrare di che pasta siamo fatti"

Prosegue: "Siamo un grande gruppo. Abbiamo tutti gli stessi obiettivi. Sta a noi dimostrare di che pasta siamo fatti. Non mi pace parlare prima della partita ma siamo pronti".

Sui gol

E sul poter fare un gol stasera: "Sì, come le altre partite. Cerco di essere consistente e voglio continuare così e dare una mano a Firenze che mi sta dando tanto".