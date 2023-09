Doppia beffa per un giocatore dell'Atalanta: oltre alla sconfitta arriva anche l'infortunio. E i tempi di recupero potrebbero non essere corti

Non è stata la serata di Gianluca Scamacca quella di ieri al Franchi contro la Fiorentina. Lo sperava lo fosse Gasperini, che al 59' lo ha fatto entrare al posto di Lookman come riferimento offensivo. Oltre a una prestazione di certo insufficiente contro gli uomini di Italiano, l'attaccante dell'Atalanta ha subito anche un infortunio.

Per lui problemi al flessore sinistro, che probabilmente lo terranno fuori dalla sfida infrasettimanale in Europa League contro il Rakow. Da scongiurare una lesione, che come nel caso di Mina, allungherebbe e non poco i tempi di recupero.