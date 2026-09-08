Marinozzi: "Incubo Fiorentina. Paratici male, malissimo. Vanoli? Scelta che mi sorprende, avrei preso Thiago Motta"

Il giornalista e commentatore per DAZN Andrea Marinozzi ha parlato sul proprio canale You Tube della decisione di Paratici di esonerare Grosso dopo appena 3 partite di campionato per tornare su Vanoli come tecnico per la panchina gigliata.

Le parole di Marinozzi

“Continua la difficoltà, è un incubo viola. Male, malissimo Paratici. Al di là del mercato, la scelta di esonerare Grosso dopo tre partite è una scelta sua. Era un progetto lungo che non può terminare dopo appena tre partite. Non è il mio allenatore preferito e io non lo avrei scelto, ma una volta scelto lo difendi almeno fino alla sosta. Poi magari è successo qualcosa”.

Scelte strane

“Per me non va bene, ma ora vediamo con Vanoli cosa succede. Anche questa scelta mi sorprende. Mi sarei aspettato un terzo allenatore, uno come Thiago Motta, anche per una questione di coerenza. Il mercato? Non è rimasta una base. Il nuovo allenatore ha bisogno di punti di riferimento e non è rimasto nulla”.

Giù il muro

“Serve il gruppo, serve il muro su cui appendere i quadri. Paratici ha buttato giù il muro. Poi magari tanti giocatori arriveranno, ma il processo è stato accelerato dalla scelta di prenderne tanti nuovi. Penso alla stessa partenza di Kean, all’arrivo di attaccanti diversi, alla permanenza di Dodô con le alternative già presenti in rosa. Adesso vediamo cosa riuscirà a fare Vanoli”.