Confermate le indiscrezioni riferite in serata da Sky Sport secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com: tra le ultime idee dell'Atalanta per rinforzare l'attacco c'è Nicolas Gonzalez, esterno argentino di proprietà della Fiorentina e fresco campione della Copa America con la selezione nazionale dell'Argentina.

La valutazione della Fiorentina per Nico

La Dea sta iniziando ad approfondire la situazione per andare eventualmente all'affondo con la Fiorentina, a partire da quella che sarà la valutazione da parte dei toscani. La società viola lascerebbe partire Nico Gonzalez per una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro. L'Atalanta completerebbe poi un'uscita nel reparto offensivo per fare posto a Gonzalez: c'è Koopmeiners, oggetto dei desideri della Juventus, ma un candidato a lasciar spazio all'argentino sarebbe anche El Bilal Toure attaccante maliano che la Dea ha acquistato la scorsa estate dall'Almeria.

Sul calciatore però c'è anche la solita Juventus

Un colpo da record (pagato 30 milioni la scorsa estate) che un anno dopo potrebbe lasciare Bergamo per favorire l'ingresso di Nico Gonzalez, obiettivo nerazzurro, al posto suo. Sul classe '98 della Fiorentina e della Seleccion dell'Argentina sono comunque puntati anche i fari della Juventus, come potenziale alternativa ad Adeyemi.