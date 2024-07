L'Atalanta piomba su Nico Gonzalez e studia l'offerta da presentare alla Fiorentina. I dettagli

Il futuro di Nico Gonzalez è uno dei temi centrali in casa Fiorentina. L'arrivo di Colpani ha alimentato le voci su una sua partenza, anche perché gli estimatori non mancano e lo confermano le notizie che stanno emergendo in questi minuti.

L'Atalanta fa sul serio

Come scrive Sky Sport, infatti, sull'argentino ha messo gli occhi l'Atalanta. L'interesse dei nerazzurri è forte, benché al momento non ci siano stati contatti diretti con la Fiorentina.

Zaniolo non basta

Il club di Percassi, che ricordiamo ha già acquistato Zaniolo, sta cercando di capire come impostare l'operazione, qualora la Fiorentina dovesse aprire alla cessione. Il nome di Nico Gonzalez resta anche sul taccuino della Juventus, che però al momento sembra concentrata su altri obiettivi.