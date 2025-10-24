Le proteste, senza senso, su un tocco di mano di Ndour. Piccoli parte bene ma finisce male. Dzeko il gol è ok!
La partita tra Rapid Vienna e Fiorentina è stata diretta dall'israeliano Yigal Frid.
Proteste del Rapid
Nel corso del primo tempo si registrano alcune proteste da parte dei padroni di casa per un tocco di mano in area viola di Ndour. Un tocco questo del tutto involontario da parte del centrocampista gigliato e poi a seguito di un rilancio di un compagno in posizione molto ravvicinata. Bene ha fatto l'arbitro a non sanzionare l'intervento.
Piccoli che peccato
Occasionissima per Piccoli sempre nella prima frazione di gioco. L'attaccante della Fiorentina viene lanciato da Fagioli in maniera perfetta sia per forza che per timing. L'ex Cagliari, al momento del passaggio del suo compagno, si trova al di là di tutti ma parte nella propria metà campo, quindi non è in fuorigioco. Poi Piccoli mette fuori sull'uscita del portiere.
Gol buono
Buona anche la rete del 2-0 della Fiorentina, realizzata da Dzeko: al momento del tiro del bosniaco, c’è Piccoli in posizione di fuorigioco, definito geografico, perché non interferisce né con gli avversari né con il gioco.