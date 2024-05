Il calciatore della Fiorentina Lucas Beltran ha parlato nel corso del Media Day della UEFA, in vista della finale di Conference League contro l'Olympiakos. Ecco le parole dell'argentino: “Prima c'è il Cagliari, poi la finale, a cui aspiriamo ad arrivare con tranquillità. Sappiamo quello che la squadra deve fare”.

“Felicissimo del gol decisivo”

Sul rigore calciato a Bruges: “Momento molto complicato, per me e per i miei compagni. Sono stato felicissimo di aver segnato il gol decisivo per un'altra finale. Ho tentato di non ascoltare quello che stava succedendo intorno a me, ha funzionato”.

“Si può sempre fare meglio”

Sul suo stato di forma: “Si può sempre fare di meglio. Sto dando il massimo, voglio dimostrarlo in queste ultime tre partite, sappiamo qual è la più importante. Olympiakos? Ci aspettiamo una squadra a noi simile, sicuro con la stessa voglia. Giocano vicino a casa loro, ma i nostri tifosi sono sempre accanto a noi, ormai lo sappiamo”.