L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così dal Viola Park, in occasione del media day organizzato dall'UEFA: “Questi tre anni a Firenze mi hanno lasciato tantissimo, anche se finora non sono arrivati dei trofei. Siamo sempre andati oltre l'obiettivo iniziale, parlo sia dell'Europa conquistata il primo anno sia delle finali raggiunte. Riconfermarsi non è mai facile, quest'anno ci siamo riusciti e abbiamo l'importante chance di prenderci una rivincita. Ogni volta che entro al Franchi sento il calore della gente, questa è una piazza che vuole vincere e vedere i giocatori sudare la maglia, esattamente come me. La Curva Fiesole è fantastica, dodicesimo uomo in tutto e per tutto, ammirarla da allenatore è stato un privilegio. Grandissimo rispetto e grandissimi complimenti per chi ogni domenica viene allo stadio per spingere la squadra".

“In finale dovremo curare i dettagli"

Poi ha aggiunto: "Ripenso al West Ham, dove abbiamo subito gol con un rigore fortuito e con un errore difensivo, ma pochi minuti prima avevamo avuto il match ball con Mandragora. L'Olympiakos arriva da un percorso entusiasmante, ha battuto l'Aston Villa e avrà grande entusiasmo. Ma anche noi stiamo bene e vogliamo vincere. I dettagli di cui parlo sempre sono capire che ogni palla può essere quella buona per vincere, e ciò significa avere il massimo dell'attenzione in ogni singolo secondo della partita. Un altro dettaglio è non essere superficiali nella nostra area, perché se prendi gol poi rischi di perdere le partite”.

“Cagliari utile per tenere alta la concentrazione”

Sul Cagliari: “L'Olympiakos arriverà alla finale con dieci giorni senza impegni, noi invece abbiamo questa partita domani e la userà per tenere vivi i giocatori soprattutto sotto l'aspetto mentale. La vedo come un'opportunità per arrivare ad Atene caldi e collaudati. Per quanto riguarda la formazione dovrò capire le condizioni dei singoli, andrà in campo chi sarà capace di giocare al massimo della condizione due gare ravvicinate. C'è chi ci riesce e chi invece no, in base a questo deciderò".