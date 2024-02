Il retroscena dell'offerta della Juventus per Bonaventura: ecco la cifra proposta dai bianconeri. E sul rinnovo con la Fiorentina...

Tuttomercatoweb.com questa mattina ha svelato il retroscena dell'offerta presentata dalla Juventus alla Fiorentina per Giacomo Bonaventura durante il mercato invernale. La cifra offerta ai viola per il centrocampista era di tre milioni, rispedita direttamente al mittente.

In mezzo c'è anche una trattativa per il rinnovo con la Fiorentina che va avanti da tempo, nonostante il giocatore sia vicino al 70% delle presenze stagionali e dunque al rinnovo automatico. La società vuole far scattare subito il prolungamento e inserire una nuova opzione per la stagione 2025/26 con parametri simili a quelli presenti nell'attuale contratto più l'aggiunta di qualche bonus.

Non è una soluzione che convince del tutto il giocatore, con Jack che vorrebbe vedersi riconoscere qualcosa in più visto quanto fatto in questi anni. Nessun accordo al momento, anche se le probabilità di stringersi la mano sono ancora alte.