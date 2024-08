Valcareggi: "Kayode è il nostro futuro e lo mettiamo in discussione per due errori. Arthur? Se lo riprendono mi dimetto da fiorentino"

A Lady Radio il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha analizzato la partita tra Fiorentina e Puskas Akademia: “Kayode ha fatto due errori, ma li utilizzerà per migliorare. E' uno dei migliori prospetti in circolazione, non si può affossarlo dopo una prova negativa. Stesso discorso per Parisi, questi due ragazzi sono il nostro futuro sugli esterni. De Gea? Di gol come il secondo che ha preso se ne vedono tanti, poteva fare meglio ma non è certo un errore. Questo è un campione, come si fa a metterlo in discussione?”.

Poi ha aggiunto: “Il gol del 3-3 non è questione di chi c'era in area, è vero che Martinez Quarta era fuori ma c'erano comunque altri dieci giocatori. Il giocatore della Puskas Akademia non può saltare da solo”.

Sul rapporto con la Juventus: “E' stato mandato via un allenatore bravissimo come Barzagli perché i tifosi lo accusavano di essere troppo juventino, poi però si fanno duecento trattative con i bianconeri. Una società che fa cose del genere mi fa venire il singhiozzo. A proposito, se riprendono Arthur mi dimetto da fiorentino…ormai abbiamo capito che giocatore è, fa 5 partite buone all'anno".