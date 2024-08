Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Palladino ha fatto benissimo a dire che gli mancano giocatori, la società va stimolata. Ben venga un allenatore esigente e con le idee chiare. Sento qualcuno che vorrebbe già mandarlo via, per me invece è un grande tecnico ma ha bisogno dei giocatori giusti. Ho letto voti ottimi a Sottil perché ha fatto gol, ma parliamo di un giocatore che è sempre per terra ogni volta che lo sfiorano. Beltran non è buono come seconda punta, Ikoné è un esubero. Non esiste non accontentare l'allenatore sul mercato".

Sulla società: “Il Viola Park è sempre tutto chiuso, i ragazzi delle giovanili fanno le amichevoli e non si può andare a vederle. Tutti parlano di calcio, Ferrari ragiona di tattica e tecnica, ma Pradè dov'è? Abbiamo gli stessi problemi negli stessi ruoli da anni, bussiamo sempre alle stesse porte”.

Su Nico Gonzalez: "Se le cifre sono quelle (38/40 milioni, ndr) dovrebbe essere già partito, fosse stato per me l'avrei già venduto a 30 milioni portandolo in spalla fino a Torino.